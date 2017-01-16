أعلن الأمير خالد بن طلال عضو شرف نادي الهلال انضمام أحد الرياضيين إلى قائمة الداعمين للنادي، مبيناً أن العضو الجديد قرر التبرع بمليوني ريال لخزينة الهلال.
وقال الأمير خالد عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه اجتمع مع العضو الجديد ليلة أمس، وقام بالتنسيق مع رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد لمنحه العضوية الشرفية.
وأضاف أنه تكفل بمخالصة ثلاثة لاعبين من النادي، وأن الداعم الجديد قرر التكفل بمخالصة أحدهم بمبلغ مليوني ريال، مشيراً إلى أنه طلب عدم ذكر اسمه في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، أعلن الأمير خالد أنه قرر تجاوز قراره بالاستقالة من جميع المناصب، وسيحضر اجتماع أعضاء الشرف المقرر اليوم الإثنين، ولكن بصفته محباً وداعماً فقط، وذلك استجابةً لدعوة الأمير نواف بن سعد ومراعاةً لمصلحة الهلال.وفق “أخبار 24”.
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