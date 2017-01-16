أكد والد الفتى ريان المالكي (15 عاما)؛ الذي اختفى قبل أسبوع، بعد خروجه غاضبا من منزله بحي السامر في جدة، العثور على نجله.
وأوضح الوالد، وفقا لـ”سبق”، أنه عثر على الفتى مساء أمس “الأحد” عند أحد الأقارب، وهو بصحة جيدة.
وكان المالكي قد ترك منزله بعد نقاش محتدم مع والده، ولم يعثر له على أثر حينها، حيث تمّ البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، وكثفت الجهات الأمنية جهودها للبحث عنه بعد أن اختفى لفترة تقارب الأسبوع.
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