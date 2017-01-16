أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الشاب الذي قتل شقيقه بطلقات نارية بمحافظة القطيف قام بتسليم نفسه بعد أيام من هروبه.
وأوضح الرقيطي، أنه تم التواصل مع الجاني من قِبل بعض المختصين في شرطة القطيف وإقناعه بتسليم نفسه، وجرى إيقافه تمهيداً لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شاب عشريني مساء “الأربعاء” الماضي، بإطلاق النار على شقيقه الأكبر البالغ من العمر 28 عاماً، عقب مشاجرة نشبت بينهما بمنزلهما في حي البحر بمحافظة القطيف؛ حيث توفي عقب نقله إلى مستشفى القطيف المركزي مباشرةً، ولا يزال جثمانه لدى الطب الشرعي، تمهيدًا لإنهاء إجراءات تسليمه ومواراته الثرى.وفق “أخبار 24”.
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