روى أحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي تفاصيل تمكنه من قتل سبعة من مسلحي الحوثيين، أثناء تصديه وزملائه لمحاولة تسلل إلى الأراضي السعودية مؤخراً.
وقال الجندي في فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي إنه وزملاءه تصدوا لإحدى الهجمات على الحدود، حيث استمرت المواجهات من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى الثامنة صباحاً.
ويظهر الفيديو أن يد الجندي عودة العنزي بُترت إثر العمليات العسكرية التي شارك بها ضد المتمردين.
وذكر الجندي العنزي أنه وأثناء تبادل إطلاق النار تمكن من القضاء على سبعة من المسلحين، مشيراً إلى أنه كان يتحصن بأحد المخابئ ولو كان برز بأي جزء من جسده لتمكن المسلحون من استهدافه.
وعبر عن اعتزازه بالقتال بمهمة الحد الجنوبي، مؤكداً أنه لو قُتل فيحسب نفسه شهيداً، وأنه مستعد للتضحية بحياته دفاعاً عن الوطن والحرمين الشريفين وعن قيادة البلاد.
وفق “أخبار 24”.
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