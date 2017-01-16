تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين مقطع فيديو، لطفلة نابهة تقوم بتصحيح أخطاء والدها أثناء قراءته عدداً من آيات القرآن الكريم.
وشرع الأب في تلاوة آيات من أول سورة الرحمن، وعمد إلى ارتكاب أخطاء في الكلمات والإعراب والحركات، بينما كانت الطفلة تنصت لصوت والدها، وتقوم بتصحيح الأخطاء فور وقوعه فيها، ليعيد الأب قراءة الآية بشكل صحيح بناءً على إرشاد ابنته.
وأشاد متداولو المقطع بذكاء وفطنة الطفلة وحفظها المتقن للقرآن الكريم، وكذلك بحرص الأب على تعليم ابنته القرآن وطريقته البديعة في تحفيظ وتعليم ابنته.
وفق “أخبار 24”.
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