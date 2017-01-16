قالت مصادر مطلعة إن وزارة الخدمة المدنية تراجعت عن إيقاف البدلات المالية لأعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في جامعات المملكة والبالغ عددهم 26 ألف متعاقد، ويشكلون 48% من إجمالي أعداد شاغلي الوظائف الأكاديمية.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “مكة”، أن الجامعات وجهت عمداء الكليات الجامعية باستمرارية صرف البدلات، واحتساب ذلك ضمن المسيرات الخاصة بالمتعاقدين في الجامعات، وذلك بعد أن أوقفتها عن أعضاء هيئة التدريس السعوديين.
وأشارت إلى أن ذلك جاء عقب الاستفسارات المتكررة حول آلية بناء العقود الجديدة للمتعاقدين التي وجهت الوزارة بصياغتها قبل ثلاثة أشهر، وألغت فيها جميع المزايا المالية، وطالبت بتحديث جميع العقود بالصيغ الجديدة نهاية العام الدراسي الحالي.
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