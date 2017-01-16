استقبلت ثانوية الإمام البخاري طلابها في أول يوم للاختبارات بحفاوة وفي أجواء يسودها الطمأنينة كما تم الإعداد والتنسيق لمشاركة القطاعات الخدمية الحكومية والأهلية والأمنية التي تلامس الواقع التربوي، كالشرطة وإدارة المرور، من أجل وضع الضمانات والخطط البديلة التي تضمن يوماً دراسياً بدون أية عوائق قد تؤثر في سير الاختبارات.
وقد حضر المشرفين في اليوم الأول للإطلاع على سير الاختبارات، ويتابعوا آلية إدراج درجات الاختبارات والتدقيق في جميع بيانات الطلاب ، والتأكد من رصد الدرجات أولاً بأول من خلال النظام المركزي «نور» وأن الاستعدادات الخاصة بالاختبارات قد تمت، وأنجزت كافة المتطلبات للجلوس على المقاعد للطلاب ليحظوا بأجواء تربوية وتعليمية مثالية، لإتمام اختباراتهم والحصول على ما يرتضونه من نجاح وتميز، من جهته أوضح قائد ثانوية الإمام البخاري الأستاذ : متعب بن عبدالله الحربي أن الجميع في الحقل التعليمي والتربوي والإداري في ثانوية الإمام البخاري بذلوا جهودهم على أكمل وجه من أجل تحقيق المستوى المطلوب في تهيئة أجواء الاختبارات لجميع الطلاب داعياً الله بأن يوفق جميع الطلاب للنجاح.
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