أمهل مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحدى الشركات المشغلة لمترو جامعة الأميرة نورة بالرياض مدة أسبوعين لتسليم رواتب الموظفين المتأخرة كاملة.
وشكى نحو 200 موظف من الجنسين يعملون بالشركة المشغلة لمترو جامعة الأميرة نورة بالرياض، تأخر رواتبهم لما يزيد عن 5 أشهر.
وأدى مشكلة تأخر رواتب الموظفين إلى ارتفاع نسبة الاستقالات خاصة بين السعوديات، حيث تركت 15 فتاة العمل خلال شهر واحد بما يعادل 80 % من السعوديات اللاتي تدربن على العمل في المترو وذلك دون استلام مستحقاتهن.
وأكدت أحد الموظفات بالشركة أنهم يتلقون وعود من الإدارة بصرف رواتبهم ولكن دون جدوى، قائلة: “نحو 200 موظف وموظفة دون رواتب لمدة خمسة أشهر، وخلال تلك المدة تصلنا وعود من قبل الشركة بصرف الرواتب ولكن دون جديد” وفقًا لـ “عكاظ”.
وقالت الموظفة إن تفاقم الوضع المادي السيئ للشركة دفع إلى عدم تجديد إقامات نحو 20 وافدة، بحجة أن الشركة لا تمتلك النفقات اللازمة لرسوم التجديد، ما دفع بعض الموظفات إلى الاستدانة لتغطية نفقاتهن.
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