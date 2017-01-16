بث مفصولو مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة شكواهم بضيق العيش وقلة ذات اليد إلى مكتب العمل خاصة في ظل استمرار عدم حصولهم على مستحقاتهم غير المدفوعة والتي مضى عليها أربعة أشهر بعد إنهاء خدماتهم.
وأكد المفصولون أن الشركة السابقة المشغلة للمجمع وعدتهم بصرف كامل مستحقاتهم بعد طي قيدهم وتصفية حساباتهم غير أنها لم تف بوعودها وفقًا لـ “عكاظ”.
وقال المفصولون إنهم في حاجة ماسة للمستحقات بعد أن أنهت الشركة المشغلة للمجمع خدماتهم بشكل نهائي.
وأوضح “أبو راكان” أنه ورفاقه لم يعد في مقدورهم تدبر أمورهم المعيشية بعد أن طوت الشركة المشغلة خدماتهم وأصبحوا بلا وظائف.ولفت “أبو إبراهيم الحربي” إلى معاناته الأمرين بعد طي عقده، مؤكدًا أن أحواله المادية في انحدار لدرجة أن أبناءه يذهبون إلى مدارسهم بلا مصروف.
وأشار “أبو عبدالله” إلى ضيق العيش الذي جعله عاجز عن إخراج سيارته من إحدى الورش التي تقبع فيها حتى الآن للتصليح.
من جانبه، أعلن غرم الله الغامدي، مدير عام فرع العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، أنه تمت إحالة كافة أوراق قضية مفصولي مجمع طباعة المصحف الشريف إلى الهيئة الابتدائية الخاصة بالمنازعات العمالية بوزارة العمل.
وأكد الغامدي على تكليف محام من الوزارة بمتابعة القضية والترافع عن أصحابها، مطمئنًا الجميع بأن قضيتهم محل اهتمام ومتابعة من الوزارة.
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