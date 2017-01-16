اعتدى مواطن بالسباب والضرب على طبيب استشاري للمناظير بأحد المستشفيات الحكومية بنجران.
وكشفت الجهات الأمنية التي تحقق مع المواطن ملابسات الاعتداء موضحة أن المواطن كان لديه أمر تحويل من المستشفى الجامعي إلى مستشفى الملك خالد لإجراء عملية جراحة.
وأوضحت جهات التحقيق أن المواطن طلب من الطبيب الاستشاري المعتدى عليه إجراء الجراحة فورًا، ولكنه اعتذر له وطلب منه مراجعة قسم التنسيق والمواعيد للحصول على موعد بعد إنهاء إجراءات التحويل.
ولفتت جهات التحقيق إلى أن المواطن اعتبر طلب الاستشاري مراجعة قسم المواعيد تباطئ في إسعافه، لذلك دخل في ملاسنة حادة مع الطبيب انتهت بالاعتداء عليه ضربًا، وتدخل زملاؤه لتهدئة الأوضاع وإبلاغ أمن المستشفى بالواقعة، وتمت إحالة المعتدي إلى الجهات الأمنية .بحسب “عكاظ”
وأكد مشعل الربيعان، المتحدث باسم وزارة الصحة أن الاعتداء على الأطباء والممارسين الصحيين يعد تجاوزًا وخطًا أحمر لدى الوزارة، وستتم ملاحقة المعتدين قانونيًا.
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