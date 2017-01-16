كشفت والدة الطفلة المُعنّفة “دارين”، عن نيتها في الأيام المقبلة البدء في إثبات عقد زواجها ونسب ابنتها من خلال استكمال الدعوى القضائية المرفوعة من جانبها ضد زوجها، مبينةً أنها تلقت نصائح بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام بشأن تفاصيل القضية لتجنب التأثير سلباً على مجرياتها.
وروت ناريمان سعيد (23 عاماً) وفقاً لـ”عكاظ”، بعضاَ من جوانب حياتها والظروف الصعبة التي عايشتها، لافتةً إلى أنها ولدت في مدينة حماة، قبل أن تعود بها والدتها إلى المدينة المنورة لتقضي بها باقي سنوات حياتها مع أشقائها الأربعة.
وأوضحت ناريمان أن الظروف المادية للعائلة لم تسمح لها باستكمال دراستها عقب حصولها على الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ حيث حاولت التغلب على تلك الظروف من خلال العمل بأحد الصالونات النسائية، لكن الأمر لم يستمر كثيراً؛ بسبب ظروف خاصة لديها.
ولفتت إلى أن طفلتها دارين تمر بوعكة صحية؛ بسبب تغير الجو والظروف التي مرت بها مؤخراً، مستبعدةً تعرضها لكسور أو إصابات بسبب تعنيف والدها.
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