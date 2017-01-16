تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لشاب يقتلع شجرة معمرة من جذورها في منطقة صحراوية، من خلال سحبها بسيارة “وانيت” بغرض الاحتطاب، وسط تشجيع من أقرانه، وكان نفس الشاب قد ظهر من قبل في مقطع آخر وهو يحاول اقتلاع شجرة أخرى لكنه فشل في ذلك.
ولقي الفيديو ردود فعل متباينة؛ حيث عبّر مغردون عن استيائهم من إفساد هؤلاء الشباب للبيئة غير آبهين بقيمتها، عبر ممارستهم للاحتطاب الجائر الذي أصبح ظاهرة تمارس خاصة في فصل الشتاء، فيما رأى آخرون أنه لا مانع من الاستفادة من الأشجار القديمة التي أصبحت بلا فائدة في الاحتطاب.
يذكر أن وزارة الزراعة أكدت في وقت سابق تغليظ عقوبة الاحتطاب الجائر، مبينة أن غرامة قطع شجرة واحدة تتراوح من 5 إلى 50 ألف ريال، فيما تصل عقوبة نقل أو تفحيم الحطب بغرض الاتجار إلى 10 آلاف ريال للطن الواحد.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج