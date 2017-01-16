قدم عدد من المواطنين العمانيين لفتة جميلة، بقدومهم إلى المملكة خصيصاً لزيارة معلمهم الذي درسهم قبل 38 عاماً، في بادرة عبرت عن وفائهم له، وتقديرهم لفضله عليهم.
وكان المعلم عبدالرحمن الروساء قد تمت إفادته لتدريس المرحلة المتوسطة في سلطنة عمان لعدة سنوات وفقاً لـ”الجزيرة”، غير أن هذه الفترة الطويلة من عودته إلى المملكة، حيث شغل قبل تقاعده وظيفة مستشار في وزارة التعليم، لم تمح أثره من ذاكرة طلابه.
وأهدى المواطنون العمانيون لأستاذهم درعاً تذكارية، كما رافقوه في زيارة لعدة مواقع ومعالم بمدينة الرياض ومحافظة المجمعة.
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