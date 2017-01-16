الدكتور محمد بن بادي الحربي

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بالصور.. عمانيون يحضرون إلى المملكة لزيارة معلمهم السعودي الذي درسهم قبل 38 عاماً

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