أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن هناك شرطين يجب توافرهما؛ لوجوب إخراج الزكاة على المال المدخر من الراتب، مبيناً طريقة حسابها ونسبتها من المال.
ورد المغامسي على سؤال أحد السائلين عبر برنامجه “الباقيات الصالحات” على قناة “اقرأ”، عن كيفية حساب زكاة مَن يدخر مالاً من راتبه كل شهر، بالتأكيد على وجوب إخراج الزكاة على ذلك المال في حالة توافر شرطين هما بلوغ النصاب وحلول الحول، وأما إذا غاب أحدهما فلا تجب زكاة على المال المدخر من الراتب.
وشرح المغامسي طريقة حساب نسبة الزكاة من المال المدخر، موضحاً أن إخراج زكاة المال المدخر من الراتب يكون بواقع ربع العشر أي 25 ريالاً لكل ألف ريال، مشدداً على أن عدم اكتمال النصاب واقتطاع جزء من المال لحاجة ما أو أمر ما أثناء الحول، فإن ذلك يسقط الزكاة عن المال المدخر.وفق “أخبار 24”.
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