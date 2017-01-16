قضت المحكمة الجزائية بأبها بحبس قياديين سابقين بإدارة تعليم محايل؛ عقب إدانتهما في قضايا تتعلق بإساءة الاستعمال الإداري وتبديد الأموال والتزوير، فيما برأت 3 آخرين من تهمة التزوير.
وحكمت المحكمة بسجن أحد القياديين عاماً محتسباً منها المدة التي أوقف خلالها على ذمة القضية، وتغريمه 30 ألف ريال لإدانته بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتبديد في المال العام.
فيما قضت المحكمة بتعزير القيادي الآخر وتغريمه 20 ألف ريال؛ لإدانته بسوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتبديد في المال العام، وأتاحت المحكمة للمتهمين حق الاعتراض وتدقيق الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.وفق “أخبار 24”.
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