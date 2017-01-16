قام الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا مساء يوم (الأحد) بزيارة لقصر المربع التاريخي بالرياض، اطلع خلالها على تاريخ الدولة السعودية، كما شارك في أداء العرضة السعودية.
وكان في استقباله والوفد المرافق له الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني.
وشاهد الملك فيليب السادس لدى وصوله العرضة السعودية وشارك فيها، بعد ذلك قام بجولة داخل قصر المربع اطلع خلالها على تاريخ الدولة السعودية في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، والنهضة الشاملة في عهده والنظم الإدارية والأمنية ومراحل اكتشاف النفط.
وفي ختام الزيارة تسلم هدية تذكارية من أمير منطقة الرياض عبارة عن مجسم لقصر المربع التاريخي، كما تسلم هدية مماثلة من الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني عبارة عن كتب عن تاريخ المملكة.وفق “أخبار 24”.
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