أظهر مقطع فيديو قيام أربعة لصوص بسرقة المصلين في أحد المساجد بمحافظة جدة، فيما أعلنت الشرطة اليوم (الأحد) القبض عليهم.
وبدا اللصوص الأربعة في الفيديو وهم يتجمعون وراء المصلين عند مدخل المسجد، ليقوموا بنشلهم مستغلين حالة الزحام لتجنب اكتشافهم، في الوقت الذي لم ينتبهوا فيه لكاميرات المراقبة.
فيما أعلنت شرطة جدة، على لسان ناطقها الإعلامي العقيد عاطي القرشي، أنه تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو المتداول، لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه.
وأوضح أنه تم على إثر ذلك القبض على أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بنشل المصلين، حيث أُوقفوا لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتهم لفرع هيئة التحقيق بالمحافظة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج