نجحت شرطة منطقة جازان،يوم (الأحد)، في الإطاحة بعناصر نسائية أفريقية تدير مصنعا للخمور، حيث تنتج العرق المسكر وتقوم بترويجه.
وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جازان من ضبط المصنع، وذلك بقرية الكربوس، وتبين أنه متكامل ويحتوي على أدوات بدائية، لتصنيع العرق المسكر، ويقوم على إدارته عناصر أفريقية مكونة من 7 نساء ورجل.
وعثرت الشرطة، بداخل المصنع، على أدوات التصنيع وعدد 345 كيساً معبأة وجاهزة للتوزيع، و6 براميل سعة 1000 لتر مليئة بالعرق المسكر، وجرى التحفظ عليها، وإحالة المتهمين لجهة الاختصاص.
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