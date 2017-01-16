قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الأحد واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 108 سنوات.
ووثق مقطع فيديو متداول زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى منزل الفقيد آل الشيخ في حي الخزامى، لتقديم واجب العزاءلإخوة وأبناء الفقيد.
وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ قد وافته المنية، وقد صُلي عليه أمس السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام، حيث يعد من بقية مشايخ نجد القدماء.وفق “أخبار 24”.
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