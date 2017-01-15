خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباتهم مساء اليوم الأحد، على الملعب الرئيسي في مقر النادي استعدادا للقاء القيصومة، حيث تركز المران على الجوانب الفنية، بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس النادي.
وعمد الجهاز الفني لفريق الهلال خلال المران على تطبيق عدة تدريبات فنية، حيث طبق الجهاز الفني مجموعة من التدريبات التكتيكية.
وفرض رامون دياز المدير الفني للفريق مناورة على جزء من مساحة الملعب، بينما واصل اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه اللياقي المعد له مسبقاً.وفق “صدى”.
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