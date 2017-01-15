وقع العراقي سعد الأمير لاعب القادسية علي عقود إنضمامه رسميا للنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لصبح لاعبا جديدا في صفوف الفريق.
وكانت إدارة القادسية قد أعلنت في وقتا سابق عن الموافقة علي رحيل اللاعب الدولي العراقي إلي صفوف الأهلي.
وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لصفوف الأهلي متمنيا التتويج بالألقاب مع الفريق في السنوات المقبلة.
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رسميا.. الأمير يوقع للأهلي
رسميا.. الأمير يوقع للأهلي
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
وقع العراقي سعد الأمير لاعب القادسية علي عقود إنضمامه رسميا للنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لصبح لاعبا جديدا في صفوف الفريق.
وقع العراقي سعد الأمير لاعب القادسية علي عقود إنضمامه رسميا للنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لصبح لاعبا جديدا في صفوف الفريق.
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