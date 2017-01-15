أصر المفاوض الاتحادي وعضو شرف نادي الاتحاد ، عبدالله شرف الدين ،على استمرار نجم وسط فريق الفريق الكروي ،الدولي الكويتي فهد الأنصاري رفقة العميد وعدم رحيله ،موجها في الوقت نفسه رسالة لرئيس نادي الزمالك ” مرتضى منصور”.
قال عبدالله شرف الدين في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري : ” فهد الأنصاري لاعب اتحادي وسيظل كذلك ونسعى لتجديد إعارته وعدم رحيله بأي حال من الأحوال ،ولا نستطيع الإعلان عن التوقيع معه بالوقت الحالي كما أننا خسرنا الكرة الكويتية وأتمنى عودتها من جديد”.
أضاف : ” من حق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلب اي مبلغ للاعبيه ومفاوضاتنا معه غريبة وجنونية وسريعة،وإذا رغب محمود عبدالمنعم (كهربا ) الاستمرار في الاتحاد فلن تكون هناك عقبات كما أننا نتمنى استمراره لكن لا نعلم ما هي الظروف القادمة”.وفق “النادى”.
أشار : ” ربيع السفياني صفقة تداولنا فيها كثيرا وكانت تشمل أسماء أخرى،وتفاوضنا بجدية مع ربيع السفياني بعد حصوله على مخالصة من النصر كما أن المفاوضات استغرقت خمس دقائق للتوقيع معه،وثلثي العالم يتمنى ارتداء شعار نادي الاتحاد بلا ضمانات لأنه شرف كبير لأي لاعب”.
بخصوص ناصر الشمراني وعلي الزقعان وإمكانية التوقيع معهما في يناير الجاري ، أردف : ” أنا محب لناصر الشمراني منذ أن كان لاعبا للشباب ولم نتفاوض مع ناصر وأتمنى التعاقد معه وأطمح لذلك،إذا أردنا ناصر الشمراني سنفاوض الهلال وليس اللاعب أو وكيله وإذا انتهت علاقته مع ناديه قد نتفاوض معه، خالد الدبل رئيس الاتفاق تواصل معي حول اللاعب علي الزقعان وسألني إذا فاوضنا لاعبه و قلت له : مين؟ “.
ختم المفاوض الاتحادي تصريحاته،قائلاً : ” الوقت مازال طويلا للحديث عن موضوع تجديد إعارة محمود كهربا ،وعلينا الانتظار حتى اقتراب نهاية الإعارة ووقتها لكل حادث حديث ،ونتمنى بقاء الدولي المصري والتوفيق له في جميع الأحوال “.
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