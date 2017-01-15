لا زالت جماهير الكرة السعودية تعيش فترة غير جيدة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية والتي تشهد منافسة كبيرة بين الاندية للظفر بأفضل العناصر وتعزيز صفوفها منها الرباعي المنافس على لقب دوري جميل للمحترفين الهلال صاحب الصدارة والاهلي وصيفه والاتحاد والنصر صاحبي المركزين الثالث والرابع.
الدولي محمد العويس اقوى الاسماء التي تتنافس عليه الاهلي والهلال وخطفه من الليث من أجل خلق التنافس على خانة الحراسة نظراً وأن الفريقين يعانيان من عدم وجود الحارس البديل، فالأهلي قدم أحمد الرحيلي قليل الخبرة مكان ياسر المسيليم، فيما الهلال تعاقد مع عبدالله المعيوف من الاهلي واعار خالد شراحيلي للرائد ويفتقد للحارس البديل الذي يصنع الفارق في المباريات المهمة.
وصولاً لأندية الإمارات التي تسعى جاهدة لخطف متوسط ميدان الزعيم سلمان الفرج، والذي بدوره يؤكد أن الاولوية البقاء مع الهلال في بيته ولكن العرض المالي سيفصل في نهاية المطاف، كما أن الغريم التقليدي النصر دخل في مزاحمة الأندية الإماراتية لخطف الدولي الفرج وتنتظر إدارة الهلال أن تقنعه بالبقاء وتقديم العرض المناسب للطريفين.
بالإضافة الى أن الهلال يعيش فترة غير مرضية بين مدربه رامون دياز ومهاجمه ناصر الشمراني الذي خرج من حسابات المدرب نهائياً، مما الزمه على الهجوم من حسابه الشخصية بتغريدات اثارت الشارع الرياضي، وتأكيدات المفاوض الاتحاد عبدالله شرف الدين أنه في حال وافقت الإدارة على ترك الزلزال لن تتهاون إدارة العميد في مفاوضته ومحاولة ضمه لما يملك من امكانيات قادرة على مساعدة المجموعة ومنافسة العين الإماراتي للظفر بخدماته، وصولاً الى الفيديو الذي نشر للنجم نواف العابد والذي يؤكد انه لا مانع من الانتقال الى النادي الأهلي في قادم الايام .
وفي النصر لا زال الوضع كما هو عليه فمنذ رحيل ربيع سفياني للاتحاد بعدما وقع مخالصة مالية مع العالمي، وإدارة النصر تسعى للمحافظة على نجمه عوض خميس الذي اقترب من الدخول لفترة الستة أشهر ولكنه صريح حيث أنه يفضل العالمي على بقية العروض، والتي تؤكد رغبة النجراني السابق في البقاء مع العالمي الذي اظهر لعالم المجنونة في الرياضة المحلية.
وفي الجانب الثالث يسعى الاتحاد الى اقناع عناصره المهمة والتي يرغب في بقاءها وقاربت عقودها على الانتهاء مثل متوسط الميدان جمال باجندوح والشاب خالد السميري الذي اقترب من توقيع عقده الاحترافي الاول مع العميد للمحافظة على الاستقرار الفني واكمال المنافسة على لقب دوري جميل وخطف لقب كأس سمو ولي العهد الذي وصل فيها للمباراة النهائية على حساب الاهلي ليقابل النصر في الرياض.
فيما يمر الشباب بأزمة مالية خانقة قد تكلفه التفريط في محمد العويس وقت وصوله الفترة الحرة دون الاستفادة منه مالياً نظراً لمطالبته التي عجزت إدارة عبدالله القريني عن توفيرها.
ولا يخفى للمتابعة الرياضي قضية النجم البرازيلي إيلتون الذي تعاقد معه القادسية قبل عدة أيام وهو يمر بمشاكل مع ناديه السابق الفتح لم توصل لبر الأمان حتى الان، فقرر الاتحاد السعودي تشكيل لجنة خاصة لحل مشكلة البرازيلي مع إدارة الناديين ومن المنتظر أن يعلن قريبا عن مصير النادي الشرقاوي بنو قادس مع لاعبهم أيلتون.
ولم يكن الأهلي خارج الحسبان، فقد حاول تعزيز صفوفه بالبولندي المحترف السابق لنادي النصر ادريان ميرزفيسكي، الا ان الشارقة الإماراتي رفض فكرة التخلي عن خدمات قائده، ليعود الأهلي أدراجه ليختار سعد الامير العراقي متوسط ميدان القادسية وينجح في أقناع اللاعب وإدارة ناديه في التخلي عن خدماته مقابل مبلغ مالي قدر بـ4 ملايين حسب ما اشارت مصادر (النادي) مؤخرا، ولكن لا زال الاهلاويين ينتظرون الامير أن ينخرط في تدريبات الملكي، الا أن طلب القادسية وهو (الكاش) ما آجل انضمام الأمير حتى الان.
ولكن للجمهور رأي أخر في نهاية المطاف، فبعد المماطلات التي تصاحب كل فترة انتقالات فكان لها رده الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤدية لإداراته وبين رافضة استمرار إدارتها في النادي.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة أخبار ثقيلة للأندية المنافسة بين انتقالات وتعزيز صفوف، كما انه من المتوقع أن يكون الدور الثاني من دوري جميل وبعد فترة التوقف ناري وأكثر ندية بين الأندية نظراً لمنافسة الاندية على الصدارة من فوق سلم الترتيب، ومنافسة الأندية الأخرى من تحت سلم الترتيب على الهروب من منطقة الخطر.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج