مع انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول تمت صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٤/١٧هـ تنفيذ زيارات ميدانية من قسم التوجيه والإرشاد ممثلةً برئيسة ومشرفات القسم لبعض مدارس المحافظه للوقوف والإطمئنان على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول ، حيث قامت رئيسه قسم التوجيه والإرشاد المكلف أ/هند بنت راشد الرحمه بزياره للمتوسطة السادسة ، أ/عبير المسعود للثانوية الخامسة ، أ/ عبير القحطاني للمتوسطة الخامسة والعشرون وأ/ فوزية العمري للمتوسطة الثانية. سائلين المولى عزوجل التوفيق والنجاح لطلابنا وطالباتنا وأن يجعلهم قرة أعين لوالدِيهم ..
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