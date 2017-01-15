في صباح جميل يختلف عن كل صباح … ومع شخصية تختلف عن الكثير من الشخصيات …تم افتتاح أول برامج وأنشطة القسم النسائي في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في اليمامة بمحاضرة (ريادتي بإرادتي ) للأستاذة كريمة سليمان عطوي (مدرب معتمد ، وباحثة دكتوراة ،كفيفة) بالتعاون مع قسم التربية الخاصة في الإشراف التربوي وبحضور مبهج من منسوبات التربية والتعليم ومركز الدلم للتنمية الاجتماعية وسيدات المجتمع والمهتمات بالتربية الخاصة وفي مقدمتهم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ/شريفة القرني ورئيسة مركز الدلم للتنمية الاجتماعية أ/ريم شافي ود/خلود الصوينع المستشار الإداري لمدير التعليم وأ/نوال الراضي مساعدة الإشراف التربوي ورئيسة قسم التربية الخاصة أ/تهاني الربيع .
بدأت أ/كريمة محاضرتها بالترحيب بالجميع والتعريف بنفسها وبقصة طفولتها التي بدأت ببصر ضعيف كف تماما في الثانية عشر من عمرها.
وكيف استطاعت بالعزم والإرادة مواصلة العلم رغم كف البصر مؤكدة أن لا ريادة بلا إرادة، فالإرادة هي جسر العبور إلى النجاح وتحقيق الأهداف
لا تخضع الإرادة لأي ظرف لأنها تنبع من الذات
فذوو الاحتياجات الخاصة تغلبوا على جميع العقبات وتحدوا الصعوبات لأنهم يملكون إرادة وعزيمة قوية.
ثم تناولت بطريقة جميلة شيقة
نظرة الحضارات القديمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومنها:
– الحضارة الفرعونية: كانت تهتم بالاحتياجات الخاصة وتصنع لهم الأدوية.
– الحضارة الهندية والصينية: كانت ترى الاهتمام بالاحتياجات الخاصة طريق إلى الفضيلة.
– الحضارة الإغريقية -كانت تنظر نظرة ازدراء واحتقار لذوي الاحتياجات الخاصة ومن أشهر فلاسفتها افلاطون فكان يرى أن المعاقين ضرر بالدولة وأن وجودهم يعيق الدولة عن القيام بعملها.
– الحضارة الرومانية: ليست بأحسن حال من الحضارة الإغريقية فكان الرجل إذا رزق بطفل معاق يتركه في الطريق ولا يهتم به.
– حضارة البلاد العربية قبل الإسلام: كانوا ينبذون المعاق ويتفاخرون بخلو قبيلتهم من المعاقين.
-ثم نظرة الأديان السماوية للاحتياجات الخاصة:
– الديانة اليهودية تنظر لذوي الإعاقة على أنهم هبة من الله ويجب احترامهم.
– الديانة المسيحية: كانت تنظر لذوي الإعاقة نظرة محبة وإخاء لأنهم اقتدوا بأخلاق المسيح فنادوا بالاهتمام بهذه الفئة.
-ديانة الإسلام: سمت ذوي الإعاقة أهل البلاء وذكروا في القران وأمر ديننا الحنيف بمعاملتهم معاملة حسنة والاهتمام بهم من الناحية الصحية والنفسية والجسدية
وتحدثت عن المصطلحات التي تطلق على ذوي الاحتياجات الخاصة بقولها:
أرى من وجهة رأيي أن مصطلح ذوي الإعاقة غير لائق بالرغم من أن هذا المصطلح تم اعتماده عالميا
فهو مصطلح غير مرضي لأنه يبث السلبية لهذا أجد أن مصطلح الاحتياجات الخاصة أحب إلى وأقرب إلى نفسي لأنني سأمضي في حياتي ولن أسمح لأي شيء يعيقني فلماذا تطلقون علينا ذوي الإعاقة؟؟؟؟؟
ثم تحدثت عن الكفيف في القران والسنة
من القرآن: قال تعالى (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)
هذه الآية دليل كاف على أن العمى الحقيقي عمى البصيرة لأعمى البصر. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته من هما الجنة)
هذه البشارة تجعل الكفيف ينسى كل هم ويتخطى الصعاب ويصبر من أجل أن يفوز بالجنة التي نحلم بها جميعا.
وتطرقت إلى أسباب عدم وعي المجتمع بالاحتياجات الخاصة وفي مقدمتها:
– عدم مخالطة الكفيف للمجتمع
– خلو المناهج الدراسية من كيفية التعامل معهم.
– تقصير الإعلام في بث البرامج التوعوية التي تتحدث عن كيفية معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي فقرة مهمة بينت لنا: ماذا يريد الكفيف من المجتمع
-يريد أن تنظروا إليه نظرة ثقة لا نظرة شفقة.
-يريد أن تتعاملوا معه مثل الشخص العادي تماما.
-لا يريد العطف والحماية الزائدة.
– إذا كان مع الكفيف مرافق فوجه الحديث للكفيف لا للمرافق فالكفيف يملك القدرة بأن يعبر عن نفسه
-إذا تحدثت مع كفيف فلا ترفع صوتك لأن مستوى سمع الكفيف طبيعي.
ثم أهدتنا اضاءات جميلة، بقلم مبصر، إبصار قلب لا إبصار عين:
– الكفيف مثله مثلكم لا يختلف عنكم.
-الكفيف يرى بقلبه لا بعينه.
-التعاطف العاطفي وحدة لا يكفي.
-مجتمعي الغالي لا تعاملني على أني شخص عاجز ولا تجعل بيني وبينك حواجز.
-الكفيف فقد البصر ولكنه يملك عقل نير وفكر.
ثم اعلنت السر لنا وهو:
إن الكفيف لا يعيش في عالم صغير مظلم بل إنه لا يشعر بالظلام أبدا فهو يرى نور يبعث داخله يشعره بالراحة والطمأنينة.
وبعد هذه الإضاءات الغنية قدمت ا/شريفة القرني شهادة شكر وتقدير للمحاضرة وشهادتين شكر لرئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز الداعج وللجنة النسائية في اليمامة.
كما شكرت رئيسة القسم النسائي باللجنة أ/صالحة الداعج الأستاذة كريمة عطوي على محاضرتها القيمة المؤثرة التي أنارت لنا الكثير من الأمور وقدمت لها درعا تكريما لها ولتعاونها المثمر البناء كما شكرت الإداريات لجهودهن المبذولة ولفريق رونق اليمامة التطوعي لتنسيقهن الرائع والأنيق لفعاليات المحاضرة كما قدمت الشكر لقسم التربية الخاصة في الإشراف التربوي ولمعلمات الترببة الخاصة ولكل من أبهجنا بحضوره من منسوبات مركز التنمية الاجتماعية بالدلم ومنسوبات التعليم وجميع الحاضرات من سيدات المجتمع والأمهات وأثنت على مداخلاتهن وتجاربهن الثرية حول التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأخيراَ الشكر الجزيل لوكالة فنون الخط لدعمهم السخي الدائم وتعاونهم المستمر في جميع مناشط اللجنة النسائية.
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