كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود – أمير منطقة القصيم – سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح الوجهه الاجتماعي والثقافي السعودي المعروف .
وقد قدر سمو أمير منطقة القصيم للدكتور عبدالرحمن المشيقح وأسرة المشيقح الكريمة مبادراتهم الاجتماعية والوطنية المتعددة التي ساهمت كثيراً في خدمة وتنمية المجتمع في جميع المجالات .
وأكد سموه ان للدكتور عبدالرحمن المشيقح حضور مهم ومتميز يستحق عليه الاشادة والتقدير .
مبيناً انه يقدم النموذج للمواطن الصالح والخير .
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