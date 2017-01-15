بناءً على التعميم الوزاري المتضمن لائحة الحوافز والإجازات اعتمد سعادة مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية (بنين) الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي حوافز معلمي الصف الأول بمدارس تعليم الخرج الابتدائية حيث سيتمتعون بإجازتهم نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21/4/1438 ، من جهته أكد رئيس قسم الصفوف الأولية الأستاذ عادل بن ابراهيم العبيد على أهمية تحفيز معلمي الصفوف الأولية وخاصة معلمي الصف الأول لما يبذلونه من جهد مضاعف وعمل دؤوب استحقوا من خلاله حافز الإجازة مؤكداً بأن عدد معلمي الصف الأول المستفيدون من هذا الحافز 134 معلما.
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