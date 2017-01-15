زار وفد ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون ” برئاسة الأستاذ عبد العزيز بن فهد العيد رئيس الملتقى والمشرف العام على القناة الثقافية، يوم الخميس الماضي محافظة المجمعة ضمن برنامج الزيارات التي يقوم بها “إعلاميون” لمناطق ومحافظات المملكة.
واستهل وفد “إعلاميون” زيارتهم للمحافظة بلقاء سمو محافظ المجمعة صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل آل سعود في مقر المحافظة وبحضور وكيل المحافظة الدكتور عناد العجرفي.
وأشاد سمو محافظ محافظة المجمعة، خلال استقباله أعضاء ملتقى “إعلاميون” بمبادرتهم لزيارة محافظات المملكة، قائلا: أنا سعيد جدا بزيارتكم لمحافظة المجمعة فأنتم نموذج مشرف للإعلامي الوطني الصادق، وحسب ما عرفت من الأخوان هذه الزيارة تأتي ضمن مبادرتكم لزيارة محافظات المملكة، وهذا أمر يدعوا للفخر بكم ويدل على حسكم الإعلامي الوطني الكبير، وأتمنى أن يقتدي بكم بقية الأخوة الإعلاميين.
وبين سمو محافظ محافظة المجمعة، خلال اللقاء أهمية ودور الإعلام في تنمية المجتمعات، مشيداً بجهود رجال الإعلام بالمحافظة ومرحباً في الوقت نفسه بهذه الزيارة التي تمنى ان تكون ذات فائدة للمحافظة ويتم نقل ما توصلت له محافظة المجمعة من تنمية وازدهار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله – وسمو ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهم الله-
وأضاف الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود: أتمنى أن تكون زيارتكم لمحافظة المجمعة موفقة إن شاء الله من خلال وقوفكم بأنفسكم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ من جهود كبيرة وحثيثة في المحافظة كغيرها من مناطق ومحافظات المملكة خدمة للوطن والمواطن، وأبان: نعمل على بناء بنك معلومات عن محافظة المجمعة متاح الكترونيا، ونقد الإعلام البناء مرحب به.
من جهته، ألقى رئيس ملتقى “إعلاميون” والمشرف العام على القناة الثقافية الأستاذ عبد العزيز العيد خلال اللقاء، كلمة أعرب فيها باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الملتقى عن شكرهم لسمو محافظ محافظة المجمعة على ما وجدوه من حسن الاستقبال.
وأشاد رئيس ملتقى “إعلاميون” خلال كلمته بالتطور الذي تشهده محافظة المجمعة في مختلف المجالات، واستطرد: وخير دليل على هذا التطور الفريد أن المجمعة باتت تسمى بـ “مدينة المستقبل”، وأسمح لي يا سمو الأمير أن نقدم لكم في “إعلاميون” العضوية الشرفية للملتقى.
وثنى رئيس “إعلاميون” على حيث سمو محافظ محافظة المجمعة بأن هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات المجدولة للملتقى لعدة محافظات ضمن مبادراته ومسؤوليتهم الاجتماعية، مؤكداً أن الملتقى سيبذل جميع السبل للتعاون المثمر بإذن الله مع إعلاميي المحافظة.
وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس ملتقى “إعلاميون”، والأستاذ/ سعد الجريس مستشار رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عضو الملتقى، والدكتور علي الضميان نائب رئيس الملتقى، درعا تذكاريا لصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل آل سعود محافظ محافظة المجمعة.
بعد ذلك، زار وفد ملتقى “إعلاميون”، جامعة المجمعة حيث كان في استقبالهم معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، وبعد استراحة قصيرة تجول الوفد في بعض مرافق الجامعة.
وشملت جولة “إعلاميون” في جامعة المجمعة، زيارة الخدمات الطبية المتنقلة والاستماع إلى أهم ما تقدمه هذه العربة من خدمات للمجتمع، بوابة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة المتنقلة اطلعوا من خلالها على نبذة تعريفية عن المشروع وفكرته، وبعض معامل الكليات التي شملت كلية الطب ومعامل كلية العلوم الطبية التطبيقية.
بعد نهاية الجولة، توجه وفد “إعلاميون” بمعية معالي مدير جامعة المجمعة إلى قاعة المسرح لتشريف حفل الجامعة المعد لهذه المناسبة والذي بدأ بعرض مرئي عن الجامعة ثم عرض لبعض نماذج الإنتاج الإعلامي المتنوعة للجامعة ومنها فيلم ” شهيد الوطن”.
وألقى معالي مدير جامعة المجمعة، كلمة رحب فيها برئيس وأعضاء ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون”، وشكرهم على تشريفهم الجامعة مثمنا لهم هذه الزيارة التي تعد من الزيارات الهامة للجامعة لما للإعلام من دور مهم وحيوي وفعال في العديد من المجالات.
وأثنى معالي مدير جامعة المجمعة على ما وجده من وفد “إعلاميون” لمد جسور التعاون مع الجامعة فيما يخدمها إعلامياً والذي يتمنى تفعيله بين الجانبين في القريب العاجل، ثم استعرض معاليه بعض الإنجازات التي تحققت للجامعة، والتي يفخر بها جميع أبنائها، وذكر أن الجامعة منذ أن كانت حلماً يراود أبناء المنطقة حتى أصبحت واقعاً ملموساً – تؤتي ثمارها يانعة لأبناء هذا الوطن الغالي بمساحة جغرافية مترامية الأطراف لا زالت متمسكة بقيمها ومبادئها.
بعد ذلك ألقى رئيس ملتقى «إعلاميون» والمشرف العام على القناة الثقافية الأستاذ عبد العزيز العيد، كلمة أعرب فيها عن سروره وإعجابه بما رآه في الجامعة من جهود ومنجزات نوعية ومتميزة في مختلف المجالات، ومشيراً بأن جامعة المجمعة تقدم نفسها من خلال ذلك بشكل متميز من بين الجامعات.
وأثنى رئيس ملتقى “إعلاميون” على ما شاهده هو وزملائه في الجامعة من أعمال ومنتجات وجهود إعلامية متميزة على مستوى الجامعات، وأبدى استعداد “إعلاميون” بأن يعقد شراكة مع جامعة المجمعة في السياق الإعلامي وأن تكون هذه المبادرة من أجل تعزيز التعاون المشترك في المساندة الإعلامية بمختلف أشكالها سواء داخل الجامعة أو في محافظة المجمعة بشكل عام من باب المسؤولية الاجتماعية وطلب من معالي مدير الجامعة تزويد القناة الثقافية ببعض الأفلام التي أنتجتها إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي في الجامعة والتي تم عرض شيء منها أثناء الحفل وذلك ليتم عرضها عبر القناة الثقافية لما فيها من جودة ومعايشة للمنجزات والهموم الوطنية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس وأعضاء ملتقى “إعلاميون” تقديرا لتشريفهم وحضورهم للجامعة، كما قدم “إعلاميون” درعا تذكاريا لمعالي مدير جامعة المجمعة، ثم التقت الصور التذكارية بهذه المناسبة، وعقب ذلك تناول الجميع وجبة الغداء المعدة لهم بمناسبة الزيارة.
وبعد ذلك، زار وفد ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون”، الأديب الكبير عبد العزيز الحقيل
كما قام وفد ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون” بجولة داخل مدينة المجمعة اطلعوا من خلالها على سد المدينة ووادي المشقر والمعالم الأثرية من خلال زيارتهم للقرية التراثية، كما شاهدو عدد من المعالم الحضارية في المدينة ثم توجه الوفد بعد ذلك لزيارة نادي الفيحاء اطلعوا خلالها على منشآته ومشاريعه الاستثمارية ونشاطاته الرياضية والثقافية، حيث كان في استقبالهم سعادة الأستاذ عبد العزيز الشلهوب رئيس النادي وعدد من منسوبي النادي.
وبعد ذلك توجه الوفد لزيارة بعض أعيان محافظة المجمعة، حيث شملت زيارة الأديب والمؤلف الكبير الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم الحقيل، ورئيس لجنة أهالي محافظة المجمعة الاستاذ خالد بن عبد الله الدهش، والأستاذ حمود بن عبد العزيز المزيني، والأستاذ خالد بن أحمد الثميري.
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