أنطلق عصر هذا اليوم الاحد الموافق 17/4/1438 هـ فعاليات نادي المهارات الحياتية للأعمار من 9 إلى 12 سنة وحتى الخميس الموافق 28/4/1438هـ .
وتبدأ أنشطة النادي المقامة بمدرسة الرقي الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بالسويدي، من الساعة الثالثة والنصف مساء وحتى السابعة والنصف مساء، وتشتمل على عدة مهارات أهمها مهارات العاب بالإنجليزي، مهارات اسمع قصتي، مهارات رياضية والتعليم بالمرح.
ويهدف النادي في برامجه إلى الجمع بين التدريب والترفيه والتعليم والمرح والجودة والمتعة، وتربية الصغير على الثقة بالنفس وتنمية مهاراته الحالية واكتشاف مواهبه الأخرى.
الجدير بالذكر أن النادي يتبع الى لجنة التنمية الاجتماعية بالبديعة ولديه خبراء ممارسون يستثمرون الألعاب التقليدية في الأغراض الهادفة ” لكل برنامج من برامجنا فكرة نبني عليها ألعاب ومشاهد فكاهية تحقق الهدف”.وفق “صدى”.
علما أن طلب الحصول على برامج النادي المتعددة أو التسجيل يتم عبر إرسال رسالة إلى رقم النادي (0537609627).
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