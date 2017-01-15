أكد اللواء الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي، والمتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن قوات التحالف تسعى إلى تحرير مدينتي الموصل والرقة من داعش ،مضيفاً أن التحالف نسق خططاً عسكرية مع القيادة المركزية الأميركية.
و اختتمت أعمال اجتماع تستضيفه المملكة العربية السعودية، في الرياض، للدول المشاركة في التحالف ضد داعش ،على مستوى رؤساء هيئات الأركان العامة، في أربع عشرة دولة مشاركة في التحالف.
وشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة ضمن التحالف الدولي هي: الأردن، والإمارات، والولايات المتحدة، والبحرين، وتركيا، وتونس، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، ونيجيريا.
وبحث المجتمعون رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، وتعزيز جهود التحالف الدولي، لشل قدرات تنظيم داعش. وفق “صدى”.
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