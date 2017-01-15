أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن تشغيل ٢٤ رحلة إضافية مباشرة بين الرياض والدمام خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.
وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن موعد تشغيل الرحلات الإضافية سيبدأ من يوم الخميس (26 يناير)، وحتى يوم السبت (4 فبراير).
يذكر أن المؤسسة أعلنت في الأول من يناير الحالي تمكن قطارات الخطوط الحديدية من نقل أكثر من 1.3 مليون راكب خلال عام 2016، بزيادة فاقت ٧٩ ألف راكب عن عام ٢٠١٥م، ونسبة نمو تجاوزت ٦٪.وفق “أخبار 24”.
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