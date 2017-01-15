أطلقت وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية حملة “سكني” لتخصيص وتسليم منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تخصيص المنتجات السكنية ابتداء من الـ15 فبراير القادم، مبينة تفاصيل تلك المنتجات وهي كالتالي:
– تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم وتحت الإنشاء.
– إصدار أرقام جديدة من قبل صندوق التنمية العقاري، وذلك بنحو 85 ألف قرض.
– توزيع أراض سكنية وعددها 75 ألف قطعة أرض.
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