كشف تقرير لمصلحة الجمارك العامة، أنها حققت في الربع الأخير من العام الماضي 2016م إيرادات جمركية بنحو 6.8 مليار ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات 124 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات 39.5 مليار ريال.
كما بينت الجمارك في تقريرها، أن إجمالي ما ضبط من مواد مقلدة ومغشوشة خلال الربع الأخير من العام الماضي (من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر 2016) نحو 41.4 مليون وحدة، بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون ريال.
وحول حجم المضبوط من المخدرات خلال الفترة نفسها، بين التقرير أن حجم المواد المخدرة المضبوطة بلغ 76 كيلوغراماً، وأكثر من 15 مليونا من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى أكثر 97 ألف زجاجة خمر.وفق “أخبار 24”.
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