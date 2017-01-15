تمكن المرابط “حسن أبو عايض البارقي” من إنقاذ أربعة من زملائه بعد أن حاصرتهم نيران المليشيات خلال مواجهات بالحد الجنوبي، وذلك بفضل قدراته العالية التي اكتسبها من مشاركته في حربين سابقتين، ومن التدريبات الشاقة التي تلقاها على أيدي خبراء عسكريين سعوديين وأجانب.
وكان زملاء “أبو عائض” الأربعة يشنون عملية لدحر مليشيات الحوثيين من أحد المواقع التي يتمركزون بها ويستهدفون الأراضي السعودية من خلالها، بينما حاصرتهم نيران المليشيات، لينجح “أبو عائض” في التخفّي ورمي فلول المليشيات ويطرحهم بين قتيل وجريح، وإنقاذ زملائه، قبل أن يواصلوا عملياتهم مجدداً ضد المتمردين ويوقعوا بينهم قتلى ومصابين.
وشارك البارقي وفقاً لـ”سبق” في حرب الخليج الثانية، والحرب الأولى ضد المتمردين الحوثيين، وتلقى تدريبات عسكرية على أيدي خبراء سعوديين وأجانب، أكسبته القدرة على التعامل مع الأهداف العسكرية للعدو والتصدي لهجماته.
يذكر أن المرابطين بالحد الجنوبي تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من التصدي لهجمات حوثية قرب الشريط الحدودي، وصدوا محاولات المليشيات اختراق الحدود السعودية، مدعومين بطيران التحالف الذي تمكن بدوره من استهداف وتدمير عدد من مواقع المليشيات.
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