قالت الهيئة العامة للترفيه، إنها تسعى حاليا لتفعيل دور الصناديق الحكومية للمساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات عليها، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين لعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية.
وكشف مسؤول بالهيئة، وفقا لصحيفة “المدينة”، أن الهيئة تسعى لجعل المملكة ملتقى للمستثمرين في الوسائل والمشروعات الترفيهية للاستثمار في سعادة المواطن بما يحافظ أيضاً على القيم والأخلاق.
وشدد على دعم الهيئة لجهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، وكذلك دعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين.
وأوضح أن للهيئة أدوارا بارزة تسعى لإنجازها أبرزها: تطوير صناعة الترفيه، وتحديد مؤشرات لقياس الأداء، وتنظيم فعاليات بمعايير عالمية، ورعاية الأنشطة الترفيهية للجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وإنشاء بنية تحتية، وكذلك توفير الوظائف في قطاع الترفيه وتمثيل المملكة في المحافل العالمية.
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