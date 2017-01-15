حسمت محكمة “كاس” الدولية الجدل حول ملعب مباراة المنتخب السعودي ونظيره العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018م، واختارت ملعب “الجوهرة” بجدة لاستضافة المباراة.
وكان الاتحاد العراقي للكرة رفض أداء المباراة في المملكة، رداً على رفض اتحاد الكرة السعودي اللعب في إيران التي اختارها العراق أرضاً لأداء مبارياته، فترافع الطرفان لدى محكمة “كاس”، التي قضت بأداء المباراة في ملعب “الجوهرة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يذكر أن المباراة، التي ستجمع الفريقين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018م، ستجري بملعب “الجوهرة المشعة” بجدة بتاريخ 28/3/2017م.وفق “أخبار 24”.
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