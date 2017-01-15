عبرت والدة الطفلة المعنّفة “دارين” عن سعادتها بعودة ابنتها إلى أحضانها، وتحدثت عن معاناتها في غياب ابنتها عنها، وتجدد أملها في عودتها إليها بعدما اهتدت إلى نشر مقاطع تعنيفها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت ناريمان سعيد إن ابنتها ظلت بعيدة عنها لمدة شهرين، ولم ترها إلا وهي تحت التعذيب من والدها، وتسلل إليها اليأس حتى ظنت أنها لن تراها ثانيةً، وحاولت أكثر من مرة التواصل مع الجهات المعنية دون جدوى.
وأضافت أنها وبعد كثرة تفكير ومعاناة، قررت نشر مقاطع تعنيف ابنتها لعلها تجد مخرجاً لمشكلتها، مؤكدةً أنها لم تتوقع سرعة تجاوب المجتمع والجهات المختصة مع قضيتها عقب ساعات من نشر الفيديوهات.
وحول ما انتهت إليه تحقيقات الجهات المختصة مع زوجها السابق، قالت ناريمان وفقاً لـ”عكاظ” إنها لا تحب الحديث عنه، وهو بين يدي الجهات المعنية وهي أدرى بما تفعل به.
يذكر أن السيدة ناريمان سعيد وصلت إلى المدينة المنورة، بعدما تسلّمت طفلتها المعنفة في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة أمس السبت.
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