استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) في قصر اليمامة، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا والوفد المرافق له.
وقد أجريت له، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف، بعد ذلك صافح جلالته مستقبليه من الأمراء والمسؤولين، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك إسبانيا.
عقب ذلك صحب الملك سلمان، الملك فيليب السادس، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، وخلال الاستقبال تفضل خادم الحرمين بتقليد الملك فيليب السادس قلادة الملك عبدالعزيز، وهي أرفع الأوسمة السعودية درجة، وأقام مأدبة غداء تكريماً له، والوفد المرافق له.وفق “أخبار 24”.
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