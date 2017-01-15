كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، أن الصندوق وقّع اتفاقيات شراكة مع 10 بنوك محلية و4 مؤسسات تمويلية، لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين، مبيناً أن ذلك الدعم سيشمل 85 ألف مواطن على قوائم الانتظار خلال عام.
وأوضح اليوسف أن الإطلاق المبدئي للتمويل سيكون بالتعاون مع بنوك (الرياض، والعربي، والبلاد) بالإضافة إلى شركة “بداية للتمويل”، نظراً لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين، على أن يبدأ التمويل من بقية البنوك والمؤسسات التمويلية تباعاً.
وأبان أن الصندوق سيتحمل تكاليف التمويل عن المستفيدين بناءً على الدخل وعدد أفراد الأسرة، بحيث كلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.”وفق أخبار 24″.
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