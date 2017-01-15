أقدم ثلاثة ملثمين بحوزتهم سلاح رشاش اليوم (الأحد) على إشعال النار في مكتبين لتحويل الأموال بحي مياس في محافظة القطيف، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة القطيف ورد إليها بلاغ من حارس أمن لمكتب تحويل أموال يفيد بقيام ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح رشاش بإشعال النار في مقدمة المكتب، وإحراق مكتب آخر لتحويل الأموال بالجهة المقابلة، ولاذوا بعدها بالفرار.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات خارجية بجهاز الصراف الآلي المجاور للمكتب، فيما باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الأعمال الإجرامية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.وفق “أخبار 24”.
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