ادارة النصر يلزمها دفع مبلغ 25 مليون ريال تقريباً في حال رغبتها بتسجيل لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهذا المبلغ سيجعل أمر التسجيل شبه مستحيل على الرغم من اقتراح المدرب زوران ماميتش استبدال لاعب الوسط فيكتور ايالا بمهاجم أجنبي لابتعاد ثنائي الهجوم محمد السهلاوي ونايف هزازي عن مستواهما الفني والمعاناة النفسية لايالا لرغبته بالعودة الى بلاده أو الارجنتين نتيجة ضغوطات عائلية، ناهيك عن عودة المصابين ابراهيم غالب وعوض خميس وبالتالي يمكن الاستغناء عنه لتوفر البديل الجاهز.
وكشفت المصادر بأن مبلغ 25 مليون ريال سيكون موزعاً على المرتبات الخمسة المتأخرة للاعبين اضافة الى الشكاوى الملزمة في غرفة فض المنازعات، تتقدمها قضية المدافع البحريني السابق محمد حسين الذي يطلب الادارة الصفراء بأكثر من أربعة ملايين ريال.
وتسعى ادارة “فارس نجد” لانهاء ملف القضية الاصعب في تاريخها والتي تتمثل في تأمين مبلغ أربعة ملايين و850 الف يورو لتسليمه لادارة فلامينجو البرازيلي مقابل قيمة شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هرناني دي سوزا، وتصنف قضية فلامينجو بالأخطر بسبب تحويل المبلغ المستحق من الدفعة الاولى البالغ مليونين و850 الف يورو إلى لجنة الانضباط بـ”الفيفا”، وتلي قضية فلامينجو من ناحية الأهمية، الشكوى التي تقدم بها المدافع الأوزبكي شوكت مولدجانوف والذي مثل النصر قبل أربعة مواسم ويطالب إدارة النادي بمبلغ مليون و378 الف ريال وتمت احالة القضية للجنة الانضباط بـ”الفيفا” قبل أربعة اشهر.وفق “الرياض”.
وتشير المصادر إلى أن إدارة النصر قررت عدم تسجيل لاعبين في فترة الانتقالات الحالية مهما كانت الحاجة، وتحويل المبلغ الذي قدمه رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي قبل ثلاثة أسابيع البالغ 15 مليون ريال إلى الشكاوى الخارجية.
وتفكر الإدارة الصفراء بالخروج من هذه الأزمة في ظل الشح المالي الكبير وغياب الدعم الشرفي وعدم وجود عقود كبيرة تغطي مثل هذه المبالغ وتساعدها على اتمام الصفقات وتسديد الالتزامات المالية الكبيرة التي لاتزال عالقة لصالح لاعبين ومدربين سابقين، الأمر الذي اوجد قلقاً لدى الجماهير التي كانت ترى قدرة الإدارة على حل القضايا والخروج بالنادي العاصمي الكبير إلى شاطئ الأمان.
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