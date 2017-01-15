أشاد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي السعودي، بالعراقي سعد عبد الأمير لاعب وسط القادسية، القريب من ارتداء شعار الأهلي، مؤكدًا أنه يملك الخبرة والروح القتالية العالية.
وقال جروس في تصريحات متلفزة أمس السبت: “النادي تحدث مع الأمير، لكن الأمور لم تحسم حتى الآن، هو لاعب جيد جدًا، وصغير نسبيًا، ولديه الخبرة المطلوبة، وشخصيًا يُظهر الكثير من النضج، ويتمتع بروح قتالية عالية”.
وأضاف: “الإدارة قررت الاستغناء عن البرازيلي لويس كارلوس، وتريد استبداله بلاعب أجنبي جديد، مع ذلك أنا سعيد بالمجموعة التي أعمل معها، وهدفي تحسين أداء جميع اللاعبين، وواثق أن المردود الفني سيتغير للأفضل”.
وعن استقبال فريقه 15 هدفًا في الجولات الماضية من الدوري، علق المدرب السويسري قائلًا: “استقبلنا الكثير من الأهداف ونعمل على علاج هذا الخلل، ولا ننسى أن لدينا بعض الشباب يشاركون هذا الموسم في الخلف مثل الحارس أحمد الرحيلي”.
وأضاف: “يشارك أيضا عقيل بلغيث كظهير أيمن، ويلعب محمد أمان في خط الدفاع وهو لم يلعب كثيرًا خلال المواسم الماضية، وإصلاح الدفاع لن يحدث إلا إذا دافع الفريق ككتلة واحدة”.
وأشاد جروس بالأداء الذي يقدمه الخط الهجومي لفريقه، لاسيما السوري عمر السومة هداف الفريق.
وقال في هذا الصدد: “سعيد بالسومة الذي يقدم مستويات مميزة ويعتلي صدارة هدافي الدوري للموسم الثالث على التوالي”.
ورفض مدرب الأهلي النغمة السائدة بأن الفريق يعتمد على السومة قائلًا: “لا يمكن أن نعتمد على لاعب واحد فقط. عمر لاعب كبير وهداف يتمتع ببنيان جسماني قوي وحس تهديفي كبير، لكن في المباريات الكبيرة نحتاح لأن نتقدم ككل إلى الأمام، والتسجيل من طرق متنوعة وليس عبر السومة فقط”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “اللاعبون يلتفون حول عمر ويساعدونه، وهو الآن أيضًا أصبح يشارك أكثر في صناعة الأهداف، فهذا الموسم قدم 4 تمريرات حاسمة، بينما في الموسم الماضي لم يصنع أي هدف، ويستطيع اللعب كمهاجم ثان”.
وأنهى السويسري ذو الـ62 عامًا حديثه بالتعبير عن رغبته في تحقيق الدوري مجددًا، والمنافسة على جميع ألقاب الموسم.
يشار إلى أن جروس قاد الأهلي الموسم الماضي لتحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك، أما هذا الموسم فيحتل معه الفريق المركز الثاني في جدول الدوري، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.
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