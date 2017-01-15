يتوقع الإعلامي الرياضي الشهير سعود الصرامي , أنّ مسيري الهلال سيطلبون من مهاجم الفريق ناصر الشمراني البقاء في الفريق ,وذلك خاصة عقب التألق اللافت لأفضل لاعب في آسيا رفقة المنتخب السعودي خلال مواجهته الودية أمام نظيره الكمبودي ,والتي انتهت نتيجته بفوز أخضر بـ7-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكان “الزلزال” ناصر الشمراني قد نجح في تسجيل هاتريك ,جاءت أولى أهدافه في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، ثُمّ يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يسجل الهدف الثالث له وللمنتخب في الدقيقة 37.
وعلّق “الصرامي” عبر حسابه الشخصي في “تويتر” بقوله :”بعد الهاتريك الدولي لآفضل لاعب في آسيا توقعات خاصة.. آعضاء شرف الهلال في إجتماع الآثنين سيطلبون الإبقاء على الزلزال ناصر الشمراني.”وفق “أخبار 24”.
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