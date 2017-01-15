عززت إدارة نادي الهلال من خطاها في خط مفاوضاتها الجارية حاليا لتعويض البرازيلي تياغو ألفيس والذي تقرر عدم استمراره والبحث عن بديل، إذ استقر المفاوض الأزرق على أسماء ثلاثة لاعبين من أميركاالجنوبية وآخر آسيوي، وتبدو الرغبة كبيرة لحسم الملف مع نهاية الأسبوع الحالي. من جانب آخر، يعاود لاعبو الهلال مساء اليوم استئناف تدريباته بالنادي بعد عودة الفريق مساء أمس من أبوظبي بعد أن أقام هناك معسكًرا تدريبيا لمدة أسبوع أجرى خلاله مباراة ودية واحدة خسرها برباعية نظيفة أمام روستوف الروسي، أول من أمس، وسيلتحق بتدريبات الفريق الليلة اللاعبون الدوليون وهم ناصر الشمراني وأسامة هوساوي وسلمان الفرج ونواف العابد وياسر الشهراني وعبد المجيد الرويلي وعبد الملك الرويلي ومحمد البريك.
وكان الأرجنتيني رامون دياز قد رفض إعطاء اللاعبين راحة اليوم، وأصر على مواصلة التدريبات خصو ًصا أن الفريق تنتظره يوم الأربعاء المقبل مواجهة دور الـ32 ببطولة كاس الملك أمام فريق القيصومة.وفق “أخبار 24”.
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