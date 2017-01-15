إدارة نادي النصر تنوي تطبيق اللائحة الداخلية على لاعب الفريق الأول لكرة القدم في ناديها شايع شراحيلي، نظير غيابه خلال الأيام الماضية دون أن يقدم عذرا مقنعا للجهاز الإداري أو الفني، مما يعني غيابه عن مواجهة الفيحاء الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
جاهزية خميس
بات اللاعب عوض خميس جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء برنامجه التأهيلي واللياقي، وينتظر أن تتم الاستعانة به في المواجهات المقبلة، لاسيما أن مدرب الفريق، الكرواتي زوران يعتمد عليه كثيرا لإجادته اللعب في أكثر من مركز.
مناورة ولا وديات
اصل العالمي تدريباته اليومية، وركز زوران على رفع المعدل اللياقي لدى لاعبيه، إضافة إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، وتقرر ألا يخوض الفريق أي مباريات ودية خلال الأيام المتبقية من فترة التوقف الحالية، والاكتفاء بمناورة أمام أي من الفريقين الأولمبي والشباب قبل لقاء الفيحاء.وفق “الوطن”.
دعم الشباب
استعان المدرب الكرواتي، بالمدافع الأيسر خالد الدبيش مواصلا دعمه للاعبين الشباب بعدما استفاد أخيرا من خدمات الثنائي سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري، ويعتبر الفريق النصراوي من أكثر الأندية اهتماما بالفئات السنية في السنوات الأخيرة، ولعل بروز شايع شراحيلي وإبراهيم غالب وعبدالله العنزي أكبر دليل على الاهتمام بها وحاليا النجعي والدوسري والدبيش وراكان الشملان.
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