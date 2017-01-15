خاطبت إدارة نادي الرائد نظيرتها بنادي الهلال لطلب لاعب الوسط عبدالعزيز الدوسري بنظام الإعارة لستة أشهر بعدما منحه ناديه الضوء الأخضر لعدم الاستفادة منه إلى نهاية الموسم الحالي وإمكانية البحث عن نادٍ آخر، ولايزال الراتب العالي يقف حجر عثرة أمام الرائديين لجلب اللاعب وهناك محاولات للموافقة على مبلغ مقطوع يعطى للاعب خلال فترة الإعارة من دون الالتزام بالراتب العالي.
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