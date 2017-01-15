كشف فهد الهريفي نجم وسط نادي النصر والمنتخب سابقا عن عشقه للنادي الأهلي قبل أن تقوده الاقدار للتسجيل في نادي النصر واللعب له موكدا بأنه لم تأتيه عروض من النادي الاهلي حينما كان يرتدي شعار النصر الذي دون معه تاريخا مشرفا في البطولات والانجازات .
وتطرق موسيقار الكرة السعودية في حديث فضائي إلى التحكيم المحلي ومشاكله موكدا بأن الهلال أكبر المستفيدين من التحكيم المحلي طيلة السنوات الماضية وذلك يعود لضعف الحكم السعودي واستسلامه للضغوط .
وواصل الهريفي حديثه في سياق مجاملة التحكيم للهلال موضحا بأن لاعبي فريقه النصر حينما كان لاعبا وفي منافستهم مع الهلال لو حُسب لمصلحتهم ضربة جزاء بعد خشونة كبيرة فإنهم يتطايرون من الفرح لدرجة محاولة تقبيل رأس الحكم و يعتبرون هذا الحدث تاريخي ونادر الحدوث بأن يمتلك حكم الجراءة في احتساب ضربة جزاء ضد الهلال مهما كانت صحيحة حتى وإن كانت بعد دخول عنيف جدا .وفق “أخبار 24”.
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