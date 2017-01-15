كشفت سفارة المملكة في الفلبين أن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيليو وجه الملحلقيات العمالية الفلبينية في المملكة بسرعة اعتماد مكاتب الاستقدام السعودية الجديدة، وزيادة العقود المصدقة لكل مكتب من 15 إلى 20 عقداً أسبوعياً.
وأشارت السفارة إلى أنها تتوقع حدوث انفراجة كبيرة في استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة، خاصة فيما يتعلق بسرعة وصول هذه العمالة إلى المملكة.
وكان سفير المملكة بالفلبين عبدالله البصيري قد أقام مأدبة عشاء على شرف وزير العمل الفلبيني حضرها رئيس شؤون رعايا العمالة الفلبينية في الخارج هانس كاكدك وعدد من أعضاء السفارة.وفق “أخبار 24”.
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