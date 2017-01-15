أوضحت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن الدولة ممثلة في الوزارة ستتحمل الفوائد المترتبة كافة على القروض العقارية التي يحصل عليها المواطنون من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة.
وأضافت المصادر، وفقا لصحيفة “الجزيرة”، أن الوزارة ستتحمل الفوائد عن المواطنين الذين تقل رواتبهم عن الـ5 آلاف ريال وعدد أفراد أسرهم مرتفع.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان تخطط حالياً لإبـرام مذكرات مع مطورين محليين لإنشـاء أكثر من 40 ألف وحدة يتـراوح معدل أسعارها بين 250 ألفا و650 ألف ريال للوحدة على الأراضي الخاصة، خلاف مشاريع الوزارة التي تقـام على أراضيها، والتـي تعتمد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
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