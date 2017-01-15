بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذ قرار تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 25% على نحو 25 صنفاً من منتجات الألبان طويلة الأجل المستوردة بدلاً عن 5% كما كان سابقاً، وتحميل المستورد الرسوم الجمركية كاملة، بعد أن كانت الدول تتحمل 20%.
وأكد مستوردون لمنتجات الألبان، وفقاً لـ”الاقتصادية، أن الجمارك بدأت منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي في تحصيل 25% من الرسوم الجمركية على نحو 25 صنفاً من منتجات الألبان المستوردة، بدلاً من 5%.
وأوضح المستوردون، أن الدولة كانت تتحمل 20% من الرسم الجمركي، بينما يتحمل المستورد 5%، وعقب الإجراءات الجديدة أصبح المستورد يدفع كامل الرسم الجمركي 25%، أسوة بما هو مطبق ببقية دول الخليج، مشيرين إلى أن هناك 350 صنفاً من منتجات الألبان بقيت رسومها الجمركية 5% كما هي دون تغيير.
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